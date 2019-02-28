Trump: Anlaşma imzalamama kararı verdik
Vietnam'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, 'İstediğimiz hiçbir şeyi yapmadıkları için anlaşma imzalamama kararı verdik' dedi.
Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlara şimdilik devam edeceklerini açıklayan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.
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