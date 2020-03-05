İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0945
  • EURO
    6,7935
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
Dünya

Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

AA05 Mart 2020 Perşembe 07:59 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 07:59

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülkenin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.

İki lider, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın atomik aktivitelerini izleme çabalarını da değerlendirdi.

Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.

İdlib için kapalı oturumla ilgili önemli uyarı: Lütfen o bilgileri paylaşmayın

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı
MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.