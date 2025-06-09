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Dünya

Trump ve Netanyahu arasında kritik görüşme! İran dosyası masada

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini ele aldığı bildirildi. Öte yandan Netanyahu'nun bu akşam İran'a ilişkin güvenlik toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Trump ve Netanyahu arasında kritik görüşme! İran dosyası masada
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KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini ele aldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Trump ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ile İran arasında çıkmaza giren nükleer müzakerelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Haberde görüşmenin, Donald Trump'ın İsrail'i, İran'a karşı askeri saldırı gerçekleştirmemesi yönünde uyarmasının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Netanyahu'nun bu akşam Mossad Direktörü David Barnea, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in katılımıyla İran'a ilişkin güvenlik toplantısı düzenleyeceği de kaydedildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde Washington'un İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ısrarının görüşmeleri çıkmaza soktuğu ifade ediliyor.

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