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Dünya

Trump ve Netanyahu çatışmasında yeni gelişme! Son iddia şüpheleri kuvvetlendirdi

Trump'ın Netanyahu'ya karşı 'hayal kırıklığına uğradığı' ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiği yorumları yapılırken yeni bir iddia ortaya atıldı. Netanyahu'nun, 'Amerikan güvenlik yardımlarını almayı durdurmak zorunda kalabilecekleri' yönünde açıklama yaptığı öne sürüldü.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Trump ve Netanyahu çatışmasında yeni gelişme! Son iddia şüpheleri kuvvetlendirdi
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İsrailli Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin kapalı oturumunda, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Haberde, Netanyahu'nun, "Silahlar için yaklaşık 4 milyar dolar alıyoruz. Ekonomik yardımdan bıktığımız gibi bundan da bıkacağımızı düşünüyorum." dediği öne sürüldü.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'da çıkan haberde ise Başbakan Netanyahu'nun toplantıda, "Amerikan güvenlik yardımı almayı bırakmak zorunda kalacağımızı düşünüyorum." dediği aktarıldı.

İsrail basınında, ABD'nin İran'la müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husiler ile ateşkese varılmasının Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "hayal kırıklığına uğradığı" ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiği yorumları yapılıyor.

- ABD İLE İSRAİL ARASINDA 38 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 10 YILLIK ASKERİ YARDIM ANLAŞMASI

ABD ile İsrail arasında 2016 yılında 33 milyar doları yabancı askeri yardım ve 5 milyar doları füze savunması olmak üzere 2028'e kadar 38 milyar dolarlık yardıma ilişkin üçüncü 10 yıllık mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca ABD, 2019'da yapılan anlaşma ile İsrail'e her yıl yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

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