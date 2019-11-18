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Trump ve Netanyahu'nuın arası neden açıldı!

Son günlerde Amerika’da Beyaz Saray’a ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen “whistleblower” köstebeklerden biri daha Başkan Donald Trump’a yönelik önemli bir iddia bulundu. İsrailli diplomatlara bilgi veren ismi vermek istemeyen bir yetkili, Başkan Trump’ın seçim mağlubiyeti yaşayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile arasına mesafe koyduğunu belirtti.

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İsrailli diplomatlara konuşan yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan hoşlanmadığını belirtti.
 
İddiaya göre, Trump Netanyahu’nun son seçimde Knesset’de gerekli çoğunluğu elde edememesinden dolayı son derece rahatsız. Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom'un aktardığına göre, İsrail’de kararlı bir hükümet kurulamaması ABD barış planının da uygulanmasını geciktiriyor. 
 
İsmi gizli kaynak, “Amerikalılar İsrail’deki hükümet bunalımından dolayı barış için umutlarını kaybetmek üzere. Bu durum Başkan’ın yüzyılın anlaşması dediği barış planının politik kısmının açıklanmasını engelliyor” diye belirtti. Aynı kaynak bugünlerde Trump’ın son İsrail seçimlerindeki başarısızlığından sonra kendisini Netanyahu’dan uzaklaştırdığını, kaybedenlerden hoşlanmadığını da ifade etti.

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