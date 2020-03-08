İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi
Dünya

Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı.

AA08 Mart 2020 Pazar 07:56 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 07:56

Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.

Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi.

Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

- ABD'de 30 eyalette koronavirüs vakası bildirildi

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi.

Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

O anlar saniye saniye kaydedildi! Erkek arkadaşını sokak ortasında darp etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda
Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda

Suudi Arabistan karıştı! Bin selman, en az 20 prensi tutuklattı
Suudi Arabistan karıştı! Bin selman, en az 20 prensi tutuklattı

Suudi Arabistan karıştı! Bin selman, en az 20 prensi tutuklattı

İdlib'de yeni statüko
İdlib'de yeni statüko

İdlib'de yeni statüko
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.