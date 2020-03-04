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Dünya

Trump ve Sisi Hedasi Barajı'nı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hedasi Barajı konusunda bir an önce anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 07:34 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 07:34

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Açıklamada, "Trump, görüşmede Hedasi Barajı konusunda yakın zamanda bir anlaşmaya varılması ve görüşmelerin tüm tarafların yararına sonuçlanmasını umduğunu belirtti." ifadesini kullanıldı.

Hedasi Barajı konusunda, yaklaşık 8 yıldır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda kasım ayında yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

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