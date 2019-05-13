Trump ve Xi G20'de görüşebilir, Çin vergilere karşılık verecek

Fox TV'nin bir programına konuk olan Kudlow, Pekin'in son birkaç haftada önceden verdiği bazı taahhütlerden geri adım attığını ve bunun bir ticaret anlaşmasına varılmasını engellediğini ifade etti.

Çin'in ABD'ye misilleme olarak gümrük tarifelerini yükseltmesini beklediklerini ifade eden Kudlow, Çin ve ABD arasında gümrük tarilerinin yükseltilmesinden her iki tarafın da sıkıntı çekeceğini vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı da, Çin mallarının ithaline ABD tarafından konulan ek gümrük vergisinden sonra Çin'in de gerekli karşı önlemleri alacağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamadsında şöyle denildi:

"Çin-ABD üst düzey ekonomik ve ticari müzakerelerin 11. raundu şu anda ilerlemektedir. Çin, iki ülkenin birbiriyle orta bir noktada buluşabileceğini ve mevcut sorunları işbirliği ve müzakere yoluyla çözmek için ortak çabalar göstereceğini ummaktadır."