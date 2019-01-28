Trump, ABD'li Senatör Graham ile Venezuela’da askeri güç kullanma olasılığını tartıştı

ABD’de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta önce Venezuela’da askeri güç kullanma olasılığını kendisiyle tartıştığını söyledi.

ABD merkezli Axios haber sitesine konuşan Graham, “Trump, ‘Askeri güç kullanma hakkında ne düşünüyorsun?’ dedi. Ben de, ‘Bu konuda yavaş olmalısın, sorunlu olabilir.’ dedim. O da, ‘Şaşırdım, herkesi istila etmek istiyorsun.’ dedi” şeklinde konuştu.

Graham, herkesi istila etmek istemediğini ve orduyu sadece ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları tehdit edildiğinde kullanmak istediğini Trump’a belirttiğini söyledi.

“Trump Venezuela konusunda gerçekten şahin biri”

Trump’ın Venezuela konusunda gerçekten şahin (çok katı ve kararlı) olduğunu vurgulayan Graham, Trump’ın bu konuda kendisinden bile daha şahin olduğunu aktardı.

Haberin sahibi gazeteci Jonathan Swan ise, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerle görüştüğünü ve yönetimden Venezuela'yı istila etmeyi planladığına dair hiçbir işaret almadığını belirterek, rejim değişikliğini hızlandırmak için gelecekteki baskıların diplomatik ve ekonomik olacağını aktardı.

ABD-Venezuela gerilimi sürüyor

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması iki ülke arasındaki tansiyonu artırmıştı.

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Venezuela’daki son gelişmeler hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, diğer ülkelere Juan Guaido'yı tanıma çağrısında bulunmuş, “demokratik geçiş sürecine” destek olmalarını istemişti.