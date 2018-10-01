Trump: Ya içseydim, nasıl bir keşmekeş olurdu, hayal edebiliyor musunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi niteliğindeki Federal Yüksek Mahkeme'ye yargıç adayı gösterdiği Brett Kavanaugh'un geçmişinden tecavüz suçlaması çıkması ve ilgili tarafların Senato'da ifade vermesinin ardından bir de bira tartışması başladı.

Zira Trump'ın ''Tümüyle arkasındayım'' diye tutturduğu Kavanaugh, bir yandan tecavüz suçlamasını kesin dille reddederken diğer yandan sürekli olarak birayı çok sevdiğinden, çok fazla bira içtiğinden söz etti.

Nevi şahsına münhasır özelliklerinin yanısıra ağzına alkol koymamasıyla da tanınan Trump, bugünkü basın toplantısında yüksek yargıç adayıyla bira konusunda hemfikir olmadığını belirtti.

''Ben içkici değilim. Dürüst konuşmam gerekirse hayatımda hiç bira içmedim. Bu, çok az sayıdaki iyi özelliğimden biridir'' diyen Trump, katılımcıların kahkahalarının yükselmesine neden oldu.

President Trump: "I'm not a drinker. I can honestly say I never had a beer in my life... I never had a glass of alcohol. I've never had alcohol... Can you imagine if I had? What a mess I'd be. I would be the world's worst. I never drank, OK?" https://t.co/QxLhFXkboB pic.twitter.com/CZ3ndjSZsV — CNN (@CNN) 1 Ekim 2018

''Bir bardak alkol bile içmiş değilim. Ne sebepten olursa olsun asla alkol içmedim'' vurgusu yapan Trump şöyle devam etti:

''Ya içseydim, olabilecekleri hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir keşmekeş halini alırdım? Dünyanın en beteri olurdum. Asla içmiyorum, tamam mı?''

Kavanaugh'un ifadesini ''Bira sevgisi hakkında bu kadar açık sözlü olmasına şaşırdım. İzlediğim, daha önce alkol konusunda tavrının mükemmel olduğunu söyleyen adam değildi'' diye değerlendiren ABD Başkanı, 3 gün önce yargıç adayı ile ilgili cinsel saldırı suçlamaları hakkında soruşturma açılması talimatını vermişti.

Bu kez FBI'ın çok geniş çaplı soruşturma yürütmesini istediğini açıklayan Trump, ancak süratle ilerlemesi ve 'cadı avına dönüştürülmemesi' uyarısı yaptı. FBI'ın gerekli gördüğü herkesin ifadesini almakta serbest olduğunu, ama soruşturmanın Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun sorularının kılavuzluğunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

(Sputnik)