Trump: Yardımları için Erdoğan'a teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Brunson, Oval Ofis'te benimle öğleden sonra görüşecek. Onu görmek ve onunla görüşmek harika olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardımlarından dolayı teşekkür ederim"

"ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL HALE GELECEK"