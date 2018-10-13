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Trump: Yardımları için Erdoğan'a teşekkür ediyorum

Brunson'ın serbest kalmasıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardımlarından dolayı teşekkür ederim' dedi.

  • İHA
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ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Brunson, Oval Ofis'te benimle öğleden sonra görüşecek. Onu görmek ve onunla görüşmek harika olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardımlarından dolayı teşekkür ederim" 
 
"ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL HALE GELECEK"
 
 "Türkiye ile Rahip Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesi üzerine anlaşma yapmadık. Rehineler için anlaşma yapmam. Öte yandan ABD, Türkiye'ye müteşekkirdir. Bu da ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi, hatta mükemmel hale gelmesine yol açacak" şeklinde paylaşımda bulundu.  

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