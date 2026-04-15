Trump yeni İran yönetiminden umutlu: Çok iyi gidiyorlar

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 47. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

TRUMP, İRAN'LA SAVAŞIN "BİTMEYE ÇOK YAKIN" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a karşı saldırılarını ve barış müzakereleriyle ilgili sürecin gidişatını değerlendirdi.

İran'la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar." dedi.

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını ileri sürdü.

Trump, "Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz." diye ekledi.

ABD Başkanı Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki heyetin, ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran'a doğru yola çıktığı bildirildi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile çatışmanın çözümü için Pakistan'da yürütülen barış görüşmelerinin 2 gün içinde yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamasını olumlu karşıladığını bildirdi.

ABD yönetiminin, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını henüz "resmi olarak" kabul etmediği, ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bugün büyük ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacaklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni bir "rejimin kurulduğunu" savunarak, "Karşılaştırınca oldukça makul olduklarını düşünüyoruz. Gerçekten yeni bir rejim ve bence çok iyi gidiyoruz." dedi.

İran, ABD'nin "deniz ablukası" yoluyla ülkeye ait ticari gemilere ve petrol tankerlerine tehdit oluşturması halinde Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'de hiçbir ihracat faaliyetine izin vermeyeceğini duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli bir uluslararası su yolu olarak kalması gerektiğini, burayı siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanma girişimlerinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiaları sırasında İran'a ait petrol tankerinin ardından bir dökme yük gemisinin de konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Fransa'da muhalefet, İsrail hükümetinin "Lübnan'da devam eden saldırılar, Gazze'de yürüttüğü soykırım ve Batı Şeria'da yaptığı etnik temizlik" nedeniyle cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını istedi.

İran'da "siber alanda kamu güvenliğini bozmak" ve "ülke yönetimi aleyhinde girişimlerde bulunmak" suçlamalarıyla iki eyalette 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiaları sırasında İran'a ait bir petrol tankerinin konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran kara sularına girdiği belirtildi.

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Savunuculuk Koordinatörü Florian Eblenkamp, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini belirterek, "Nükleer silahlı devletler cephaneliklerini yok etmediği sürece, diğer ülkeler için her zaman nükleer yayılma teşviki yaratacaktır." dedi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan son anket çalışmasına göre, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran ile yaşanan çatışma süreci, Alman şirketleri arasındaki belirsizliği son iki yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

İsrail ordusunun, dünyanın odağının İran'a yönelik saldırılara kaydığı dönemde, 28 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 241 Filistinli hayatını kaybetti, 422 kişi yaralandı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Kongreye, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi amacıyla komisyon kurulmasını öngören tasarı sundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD'nin İran'a saldırılarını "destansı başarısızlık" olarak niteleyerek, bu saldırıların Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını Senato'nun gündemine getireceklerini söyledi.

Avrupalı eski bakanlar, büyükelçiler ve üst düzey yetkililerden oluşan 350 kişi, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ülkesinin de aralarında olduğu yaklaşık 51 ülkenin yer aldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına katılmayacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu bir kez daha hedef alarak, "birilerinin Papa'ya İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söylemesi" gerektiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin limanlarına yönelik ablukasının İran'ın ekonomik faaliyetlerini tamamen durdurduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını belirtti.

02.42 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'la dar değil, aksine "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun için müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

02.08 İran'ın başkenti Tahran'da bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi.

- İSLAMABAD'DA ANLAŞMAYA VARILAMADI

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.