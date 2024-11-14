İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,359
  • EURO
    36,4358
  • ALTIN
    2849.93
  • BIST100
    9300.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, yeni kabineyi 'Siyonizm'e boğdu: Adalet Bakanlığına Netanyahu destekçisi Gaetz'i aday gösterdi
Dünya

Trump, yeni kabineyi 'Siyonizm'e boğdu: Adalet Bakanlığına Netanyahu destekçisi Gaetz'i aday gösterdi

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Adalet Bakanlığı koltuğuna Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini duyurdu. Trump'ın ekibi, Truth Social platformunda yaptığı resmi açıklamada, Florida'yı temsil eden Cumhuriyetçi Gaetz'in, Senato onayından geçmesi durumunda göreve başlayacağını belirtti. Matt Gaetz, Gazze kasabı Netanyahu'ya soykırıma destek veren ve İsrail'in ABD ile özgürlüğe ortak bağlılık içinde olduğunu savunan isimlerden biri olduğu biliniyor.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 01:23 - Güncelleme:
Trump, yeni kabineyi 'Siyonizm'e boğdu: Adalet Bakanlığına Netanyahu destekçisi Gaetz'i aday gösterdi
ABONE OL

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz, Senato'dan onay alması durumunda, yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Trump, açıklamasında, "Florida'dan Kongre Üyesi Matt Gaetz'in ABD Başsavcısı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

42 yaşındaki Gaetz'den övgüyle bahseden Trump, "Matt, Adalet Bakanlığında acilen ihtiyaç duyulan reformu gerçekleştirmeye odaklanmasıyla Kongre'de kendini gösteren, William&Mary Hukuk Fakültesinde eğitim almış, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır." ifadesine yer verdi.

Trump, Gaetz'in yeni Adalet Bakanı olarak ABD'nin sınırlarını koruyacağını, suç örgütlerini ortadan kaldıracağını ve Amerikan halkının Bakanlığa olan inanç ve güvenini yeniden sağlayacağını belirtti.

Donald Trump ayrıca Gaetz'in Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde, Demokrat hükümetin Adalet Bakanlığının bazı icraatlarının denetlenmesi ve sorgulanmasında üstlendiği görevle ilgili de takdirlerini ifade etti.

Senato tarafından onaylanması halinde Gaetz, Demokratların Adalet Bakanı Merrick Garland'ın yerini alacak.

Gaetz hakkında, "cinsel tacizde bulunup bulunmadığı veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konusunda" Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde daha önce görüşülen bir soruşturma bulunuyor.

NETANYAHU'YA DESTEK VERİYOR

Donald Trump'ın yakın müttefiki olan Gaetz, İsrail'in ABD'nin en büyük müttefiki olduğuna inanıyor. Ayrıca, Ortadoğu'nun tek demokrasisi olan İsrail ile ABD'nin özgürlüğe ortak bağlılık içinde olduğunu savunuyor. Öte yandan Gaetz, soykırımcı Netanyahu'ya da destek verdiği biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.