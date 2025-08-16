İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump yönetimi kabul etti: Başkent polisi görevi geri alıyor
Dünya

Trump yönetimi kabul etti: Başkent polisi görevi geri alıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başkent Washington'ın idaresini şehir polisinin geri almasına müsaade etti.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
Trump yönetimi kabul etti: Başkent polisi görevi geri alıyor
ABONE OL

Washington DC polis teşkilatının idaresine el koyma kararı alan Trump yönetimi, şehir yetkililerinin dava açması sonrasında, bu karardan kısmen vazgeçti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, bugün görülen söz konusu davanın duruşmasının ardından, bölge polisine federal göçmenlik uygulamalarıyla işbirliği yapmaları talimatını verdi.

ABD medyası, daha önce başkentin polis teşkilatının federal hükümetin tam kontrolü altına alınması yönünde emir veren Bondi'nin yeni talimatını "kısmi geri adım" olarak değerlendirdi.

Bu arada, Bölge Yargıcı Ana Reyes, bugünkü duruşmada taraflardan uzlaşmalarını talep etti ve aksi takdirde ABD yönetiminin "yeni bir şef atamasını geçici olarak engelleyen bir mahkeme kararı" çıkaracağını belirtti.

Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ofisinden yapılan açıklamada ise göçmenlik uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı Bondi'nin yeni talimatına nasıl uyulacağı konusunda hala değerlendirme sürecinde olunduğu kaydedildi.

- BAŞKENT WASHİNGTON'DA "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın tamamının başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.