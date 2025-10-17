İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9365
  • EURO
    49,0913
  • ALTIN
    5833.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump yönetimine yeni dava... Vize ücreti kararı mahkemeye taşındı
Dünya

Trump yönetimine yeni dava... Vize ücreti kararı mahkemeye taşındı

ABD Ticaret Odası, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasına olanak sağlayan 'H-1B' vize başvuru ücretini 100 bin dolara çıkaran Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 00:53 - Güncelleme:
Trump yönetimine yeni dava... Vize ücreti kararı mahkemeye taşındı
ABONE OL

ABD Ticaret Odasından yapılan açıklamada, hükümetin "H-1B" vize başvurularına getirdiği 100 bin dolarlık ücret uygulamasına yasal itirazda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, başkent Washington Bölge Mahkemesinde açılan davada yeni ücretin yasa dışı olduğunun belirtildiği, bu ücretin H-1B programını düzenleyen Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'ndaki hükümleri ihlal ettiği ve vize ücretlerinin yalnızca hükümetin işlem maliyetlerine dayanması gerektiği yönündeki şartı yok saydığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Baş Politika Sorumlusu Neil Bradley, "Yeni 100 bin dolarlık vize ücreti, ABD'li işverenler, özellikle de start-up'lar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için Kongre'nin tüm büyüklükteki Amerikan işletmelerinin ABD'deki faaliyetlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları küresel yeteneklere erişebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğu H-1B programını kullanmayı maliyet açısından imkansız hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Trump geçen ay, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.