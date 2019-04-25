21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8753
  • 6,5605
  • 240.93
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump YPG’ye destek bulamadı

Suriye’den askerlerini çekmek isteyen Trump yönetiminin terör örgütü YPG/PKK’yı Batılı devletlerin himayesine bırakma planı çöktü. YPG’li teröristlere destek için Avrupalı ülkelerle görüşen ABD’nin, ret yanıtı aldığı öğrenildi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Suriye’de binlerce tır silahla donatıp maşa olarak kullandığı terör örgütü YPG/PKK, Batılı müttefikleri tarafından bir köşeye atıldı. Askerlerini bölgeden çekmek isteyen fakat Pentagon’un baskısı nedeniyle planını erteleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın, YPG’li teröristlere koruma ve eğitim sağlamaları için görüştüğü Avrupalı devletlerden ret cevabı aldığı ortaya çıktı. 

ORTAKLIK BİTTİ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye’ye asker gönderme talebinde bulunduğu ancak yarısından olumlu yanıt alamadığı kaydedildi. Körfez ülkeleri ile Batılı devletler olduğu belirtilen yönetimlerden destek sözü verenlerin katkılarının ise çok küçük ölçekli olduğu dile getirildi. Trump yönetiminin şu ana kadar Avrupalı müttefiklerle iki tur resmi görüşme yaptığı ifade edilirken, ABD’li yetkililerin ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiği aktarıldı. Trump yönetiminin 14 Avrupa ülkesi ile daha geçen haftalarda görüştüğü ve bu ülkelerden de lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulunduğu kaydedildi. WSJ’nin haberinde DEAŞ’ın Suriye ve Irak’tan temizlenmesinin ardından Batılı devletlerin, maşa olarak kullandığı terör örgütü YPG ile ilgilenmeyeceği belirtildi. 

ABD’YE GÜVENMİYOR 

Çoğu Avrupa ülkesinin içerideki siyasi baskıdan dolayı sadece DEAŞ ile mücadelede yer almak istediği, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye’de bulunmak istemediğine dikkati çekilirken, bazı ülkelerin ABD’nin Suriye’deki stratejisine güvenmediği vurgulandı. 

Türkiye ile ilerleme kaydedildi

ABD’nin Avrupa’dan aradığı desteği bulamaması, dikkatleri Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye ile yaptığı görüşmelere çevirdi. Konuyla ilgili AA’ya açıklama yapan bir Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yetkilisi, “Suriye’de güvenli bölge konusunda Türkiye ile devam eden görüşmelerde, iki ülke arasındaki diğer konulara nispeten ilerleme var” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekmek istediği biliniyor.

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Abbasi Medeni vefat etti

Abbasi Medeni vefat etti

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de yakıt tankeri alev alev yandı! İşte patlama anı...

Çin´de yakıt tankeri alev alev yandı! İşte patlama anı...

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA