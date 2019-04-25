Trump YPG’ye destek bulamadı

ABD’nin Suriye’de binlerce tır silahla donatıp maşa olarak kullandığı terör örgütü YPG/PKK, Batılı müttefikleri tarafından bir köşeye atıldı. Askerlerini bölgeden çekmek isteyen fakat Pentagon’un baskısı nedeniyle planını erteleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın, YPG’li teröristlere koruma ve eğitim sağlamaları için görüştüğü Avrupalı devletlerden ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

ORTAKLIK BİTTİ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye’ye asker gönderme talebinde bulunduğu ancak yarısından olumlu yanıt alamadığı kaydedildi. Körfez ülkeleri ile Batılı devletler olduğu belirtilen yönetimlerden destek sözü verenlerin katkılarının ise çok küçük ölçekli olduğu dile getirildi. Trump yönetiminin şu ana kadar Avrupalı müttefiklerle iki tur resmi görüşme yaptığı ifade edilirken, ABD’li yetkililerin ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiği aktarıldı. Trump yönetiminin 14 Avrupa ülkesi ile daha geçen haftalarda görüştüğü ve bu ülkelerden de lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulunduğu kaydedildi. WSJ’nin haberinde DEAŞ’ın Suriye ve Irak’tan temizlenmesinin ardından Batılı devletlerin, maşa olarak kullandığı terör örgütü YPG ile ilgilenmeyeceği belirtildi.

ABD’YE GÜVENMİYOR

Çoğu Avrupa ülkesinin içerideki siyasi baskıdan dolayı sadece DEAŞ ile mücadelede yer almak istediği, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye’de bulunmak istemediğine dikkati çekilirken, bazı ülkelerin ABD’nin Suriye’deki stratejisine güvenmediği vurgulandı.

Türkiye ile ilerleme kaydedildi

ABD’nin Avrupa’dan aradığı desteği bulamaması, dikkatleri Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye ile yaptığı görüşmelere çevirdi. Konuyla ilgili AA’ya açıklama yapan bir Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yetkilisi, “Suriye’de güvenli bölge konusunda Türkiye ile devam eden görüşmelerde, iki ülke arasındaki diğer konulara nispeten ilerleme var” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekmek istediği biliniyor.