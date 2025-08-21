İSTANBUL 30°C / 18°C
Dünya

Trump zaferini ilan etti! 500 milyon dolarlık ceza için iptal kararı

Amerikan kamuoyunda yakından takip edilen Başkan Donald Trump'a karşı açılan davada, New York Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, yaklaşık 500 milyon dolarlık 'dolandırıcılık' cezasını reddetti.

21 Ağustos 2025 Perşembe 19:40
Trump zaferini ilan etti! 500 milyon dolarlık ceza için iptal kararı
Mahkeme, Trump'ın büyük oğulları ve onlara ait şirketteki bir yöneticinin "vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları" yönündeki alt mahkemenin kararını onadı.

Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın ise "aşırı bir para cezası" olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

Temyiz Mahkemesinin bu kararı, New York Başsavcısı Letitia James'in, Trump'a ve şirketine karşı açtığı geniş kapsamlı davaya önemli bir darbe vurmuş oldu.

TRUMP'TAN "ZAFER" AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir "zafer" olduğunu vurguladı.

Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

2022'de açılan dava, Trump'ın başkanlığa giden yolunu kesebilmesi tehdidi dolayısıyla kamuoyunda geniş şekilde yankı bulmuş ve siyasi bir dava olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

Mahkeme 2022'deki ceza duruşmasında, Trump ve şirketine karşı 464 milyon dolarlık bir ceza açıklamıştı, günlük eklenen faizlerle söz konusu rakamın bugün itibarıyla toplam 527 milyon doları bulduğu belirtildi.

