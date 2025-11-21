İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Trump, Zelenski üzerindeki baskıyı artırıyor: Son tarihi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırlanan 28 maddelik barış planını kabul etmesi için Ukrayna'ya 27 Kasım'a kadar süre verdiğini açıkladı.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 21:54 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik barış planını kabul etmesi için son tarih verdi. Trump, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'ya söz konusu barış planını kabul etmesi için 27 Kasım tarihine müddet tanıdığını belirterek, "Birçok 'son tarih' belirledim fakat işler yolunda gidiyorsa genellikle bu tarihler ertelenir. Ancak (27 Kasım) Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna'nın barış planına ve anlaşma kapsamında toprak kaybetmesine ilişkin endişelerine yönelik, "Zaten şu an toprak kaybediyorlar. Taraflar arasında geçtiğimiz ay 25 bin kişi hayatını kaybetti. Bu durum kontrolden çıktı. Tam bir kan gölü" dedi.

