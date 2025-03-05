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Dünya

Trump duyurdu: Zelenski masaya gelmeye ve anlaşmaya hazır

İkinci başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını yapan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını ve 'Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu' belirtti.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 07:07 - Güncelleme:
Trump duyurdu: Zelenski masaya gelmeye ve anlaşmaya hazır
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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Zelenski'den bir mektup aldığını ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" belirtti

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz

* Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı

* Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım

* Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız

* Tayvan 160 milyar dolarluk ABD'de çip üreteimi için fabrika kuracağını açıkladı.

* Altın Kubbe savunma sistemi için Kongre'den bütçe istiyorum. Savunmamız için bu çok önemli.

* Grönland çok küçük bir nüfus ve son derece büyük bir toprak parçası. Grönland bizim için önemli. Bize katılmak isterse seve seve kabul ederiz.

* Ukrayna ve Rusya ile yaşananlarla ilgili konuşuluyor. Orada da savaşı durdurmak için çalışıyorum. ABD Ukrayna'nın savunmasına yüz milyarlarca dolar destek gönderdi. Biz 350 milyar dolar harcadık, aVrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır.

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