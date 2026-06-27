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Dünya

Trump'a adeta yalvardılar! Yunanistan, KAAN'ın ayak sesini duydu: Bu felaketi durdurun

Amerikan Helen Enstitüsü (AHI), BD Başkanı Donald Trump'ı ABD yapımı F110 savaş uçağı motorlarının Türkiye'ye satışına ilişkin öneriyi geri çekmeye ve Ankara'nın olası F-35 savaş uçağı alımının önünü açabilecek her türlü çabadan vazgeçmeye çağırdı. F110 motorlarının Türkiye'ye satışına şiddetle karşı çıkan AHI aynı zamanda, Ankara'ya askeri satışlara giden her türlü yolun kalıcı olarak kapatılmasını talep etti. Söz konusu kararı felaket olarak yorumlayan Enstitü, F110 motorlarının satışına ilişkin teklifin Kongre'ye resmen bildirmesinden duydukları 'derin endişeyi' dile getirdi.

ABDULLAH POLAT27 Haziran 2026 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Trump'a adeta yalvardılar! Yunanistan, KAAN'ın ayak sesini duydu: Bu felaketi durdurun
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AHI Başkanı Nick Larigakis, Başkan Trump'a hitaben yazdığı mektupta, yönetimin Türkiye'nin KAAN beşinci nesil savaş uçağı programı için 700 milyon dolardan fazla değerde GE Aerospace F110 motorlarının satışına ilişkin teklifini Kongre'ye resmen bildirmesinden duydukları "derin endişeyi" dile getirdi.

YUNANİSTAN'DA BÜYÜK ENDİŞE

Mektupta ayrıca, Yunanistan'ın, Trump'ın Türkiye'nin nihayetinde F-35 uçaklarını edinmesine olanak sağlayabilecek olası bir yasal yolu gözden geçirdiği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını da dile getirdiler.

"TÜRKİYE'YE F-35 SATMAYIN"

Mektup ayrıca, Trump'tan Türkiye'ye yönelik mevcut politikasını tersine çevirmesi istenirken, önerilen F110 motor satışının durdurulması ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı edinmesine izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Yunan basını, Trump'ın F110 motorlarının Türkiye'ye satışı yönündeki açıklamalarını büyük bir endişeyle takip ediyor. Basında son günlerde çıkan haberlerde, bu gelişmenin KAAN'ın yakın zamanda gökyüzünde görülmesine neden olacağı ifade edildi.

"İSRAİL İLE TRUMP'A BASKI YAPMALIYIZ"

Böyle bir satışın gerçekleşmesinin Atina için felaket olacağını bildiren Yunan basını, Yunan lobisi aracılığıyla ve ABD'deki Kasım ara seçimlerini göz önünde bulundurarak, Yahudi lobisiyle işbirliği içinde Trump'a baskı yapılması çağrısında bulundu.

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