AHI Başkanı Nick Larigakis, Başkan Trump'a hitaben yazdığı mektupta, yönetimin Türkiye'nin KAAN beşinci nesil savaş uçağı programı için 700 milyon dolardan fazla değerde GE Aerospace F110 motorlarının satışına ilişkin teklifini Kongre'ye resmen bildirmesinden duydukları "derin endişeyi" dile getirdi.

YUNANİSTAN'DA BÜYÜK ENDİŞE

Mektupta ayrıca, Yunanistan'ın, Trump'ın Türkiye'nin nihayetinde F-35 uçaklarını edinmesine olanak sağlayabilecek olası bir yasal yolu gözden geçirdiği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını da dile getirdiler.

"TÜRKİYE'YE F-35 SATMAYIN"

Mektup ayrıca, Trump'tan Türkiye'ye yönelik mevcut politikasını tersine çevirmesi istenirken, önerilen F110 motor satışının durdurulması ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı edinmesine izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Yunan basını, Trump'ın F110 motorlarının Türkiye'ye satışı yönündeki açıklamalarını büyük bir endişeyle takip ediyor. Basında son günlerde çıkan haberlerde, bu gelişmenin KAAN'ın yakın zamanda gökyüzünde görülmesine neden olacağı ifade edildi.

"İSRAİL İLE TRUMP'A BASKI YAPMALIYIZ"

Böyle bir satışın gerçekleşmesinin Atina için felaket olacağını bildiren Yunan basını, Yunan lobisi aracılığıyla ve ABD'deki Kasım ara seçimlerini göz önünde bulundurarak, Yahudi lobisiyle işbirliği içinde Trump'a baskı yapılması çağrısında bulundu.