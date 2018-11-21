Trump’a ağır itham: Ahlaksız ve satılık

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Riyad’ı nasıl cezalandıracağı merak edilen Başkan Donald Trump’ın, ‘Önce Amerika’ stratejisi uyarınca Suudilerle arasını bozmama kararı ABD’de tepkiyle karşılandı. ABD’li Senatörler Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın rolünün açıklaması için Trump’a mektup gönderirken, Amerikan basını da Başkan’ı Arabistan’ın çıkarını savunmakla suçladı.

120 GÜN MÜHLET

Trump’a yeni bir mektup gönderen ABD’li Senatörler, Başkan’dan Kaşıkçı cinayetinde doğrudan Bin Selman’ın sorumlu olup olmadığının açık bir şekilde ortaya konulup yaptırım uygulanmasını istedi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker ile komitenin Demokrat üyesi Bob Menendez’in kaleme aldığı mektupta, “Veliaht Prens’in, Bay Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığının spesifik bir şekilde kararınızda ortaya konulmasını talep ediyoruz” denildi ve Trump’a 120 gün mühlet verildi. Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham da “Her ne kadar Suudi Arabistan stratejik bir ortağımız olsa da Veliaht Prens’in davranışı birçok bakımdan aramızdaki ilişkiye saygısızlıktır” ifadeleriyle Trump’a tepki gösterdi.

ABD’YE İHANET ETTİ

Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington Post’tan (WP) da Trump’a sert eleştiriler geldi. WP’de yayımlanan bir yazıda, “Başkan Trump’ın gazeteci Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesine tepkisi, uzun süredir var olan insan haklarına saygı değerine ve stratejik ilişkilerimizdeki güven ve samimiyet beklentisine bir ihanettir. Trump, Veliaht’la işlerini normal bir şekilde devam ettirmek uğruna kişisel ilişkilerini ve ticari çıkarlarını Amerika’nın çıkarlarının üstüne koymaktadır” denildi. DailyBeast’te yer alan analizdeyse, Trump yönetiminin dış politikada Arabistan’a güvenerek hata yaptığı belirtilerek, “Veliaht Prens’e yapılan siyasi yatırım vahşi bir cinayetle altüst oldu” ifadesi kullanıldı.

TEŞEKKÜRE DOYMADI

Öte yandan Trump. dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Riyad’a, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.