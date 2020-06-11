İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8424
  • EURO
    7,7874
  • ALTIN
    380.804
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'a ağır suçlama! 'En büyük endişem bu başkan seçimde oy çalmaya çalışacak'
Dünya

Trump'a ağır suçlama! 'En büyük endişem bu başkan seçimde oy çalmaya çalışacak'

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 'oy çalma girişiminde bulunacağı' suçlaması yöneltti.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 19:29 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 19:30
ABONE OL

Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.' değerlendirmesinde bulunan Biden, 'Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.' dedi.

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Görünümü kalp şeklinde! Muhteşem doğasıyla mest ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.