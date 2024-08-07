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Dünya

Seçime sayılı günler kala Harris, Trump'a fark atmaya başladı

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler öncesi eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in 3 puan gerisinde kaldı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Seçime sayılı günler kala Harris, Trump'a fark atmaya başladı
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Ankete göre, Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla gelişme kaydettiği görülüyor. ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

GÖÇMENLER KONUSU

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

ORTA DOĞU DOSYASINDA TRUMP ÖNDE

Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

DİĞER ANKETLER NE DİYOR?

The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.

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