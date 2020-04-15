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Dünya

Trump'a bir DSÖ tepkisi daha: Onlara her zamankinden fazla ihtiyaç var

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararının 'son derece üzücü' olduğunu ifade etti.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 14:49 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 14:49
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Muhammed, Twitter’dan yaptığı açıklamada, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına müdahaleyi yönetebilmek için dünyanın bugün her zaman olduğundan daha fazla DSÖ’nün liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AfB Komisyonu Başkanı, DSÖ’nün amacını yerine getirmesini sağlamak için gösterilmesi gereken kolektif sorumluluğun ise hiçbir zaman şimdikinden daha fazla aciliyet taşımadığını kaydetti.

Muhammed, "ABD hükümetinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alma kararı son derece üzücü." ifadelerini kullandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

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