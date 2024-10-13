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Dünya

Trump'a bir suikast girişimi daha! Polis ekipleri son anda fark etti

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 3. suikast girişimi, Coachella Vadisi'ndeki mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamın polisler tarafından durdurulmasıyla engellendi.

IHA13 Ekim 2024 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Trump'a bir suikast girişimi daha! Polis ekipleri son anda fark etti
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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a bir suikast girişiminde daha bulunulduğu duyuruldu. Trump'ın California eyaletine bağlı Riverside County'de yer alan Coachella Vadisi'nde gerçekleştirdiği miting sırasında polislerin bir şüpheliyi durdurduğu belirtildi. Riverside County Şerifi Chad Bianco yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik" dedi.

Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta giriş kartı ile yakalandığını, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör taşıdığını bildirdi.

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