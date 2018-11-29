Trump'a büyük darbe: Avukatı suçunu kabul etti
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, bugün çıktığı mahkemede Trump'ın şirketi adına Rusya'da yürüttüğü çalışmalarla ilgili ABD Senatosu'na yalan söylediğini kabul etti
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, bugün çıktığı mahkemede Trump'ın şirketi için Rusya'da yürüttüğü çalışmalarla ilgili ABD Senatosu'na yalan söylediğini kabul etti.
ABD medyasının son dakika olarak verdiği bilgeye göre, Cohen, Ağustos 2017'de ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede, Moskova'da Trump Tower inşa etme planıyla ilgili olarak yanlış beyanda bulunduğunu itiraf etti.
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