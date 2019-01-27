Trump'ın federal hükümeti tekrar açması destekçilerini öfkelendirdi: Tarihin en korkak ABD Başkanı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği 5.7 milyar dolarlık fonu içermeyen bir anlaşmayla 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümeti 3 haftalığına tekrar açması kendi destekçileri arasında büyük öfkeye neden oldu.

ABD’nin önde gelen Trump destekçisi muhafazakâr yorumcularından olan ve “Trump’a güveniyoruz” isimli kitabın yazarı Ann Coulter, uzlaşı açıklamasından hemen sonra Twitter hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu.

Coulter, Trump’ın artık ABD tarihinin en korkak başkanı olduğunu ima ederek, “George Herbert Walker Bush'a müjde: Bugün itibariyle, artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak hizmet veren en korkak kişi değil.” ifadelerini kullandı.

Trump’a eleştirilerine dün katıldığı televizyon programında devam eden Coulter, “18 ay boyunca bir şey (duvar) için söz verdi ve yalan söyledi. Bakın, bir başkanın 18 ay boyunca her gün verdiği sözünü tutmasını beklemem çok delice.” şeklinde konuştu.

“Başkan gibi davran”

Destekçilerinden Trump’a yönelik eleştiriler Ann Coulter ile sınırlı kalmadı. Başkan seçildiğinden beri Trump yanlısı çizgide bir yayın politikası izleyen FOX News kanalının sunucularından da sert açıklamalar geldi.

Sunucu Tomi Lahren, Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’ye atıfta bulunarak, “Başkan Pelosi değil, Trump’tır. Öyle davran #DuvarıİnşaEt” ifadelerini kullandı.

Kendisini Trump’ın enerjik bir destekçisi olarak nitelendiren Fox Business sunucusu Lou Dobbs ise Meclis Başkanı Pelosi'nin, Trump’ı mağlup ettiğini söyleyerek, bunu inkâr etmenin gerçeklikten kaçmak olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın, yasadışı göçmenleri durdurmaya yönelik ABD-Meksika sınırında inşa etmek istediği duvar için bütçeye 5,7 milyar dolarlık ödenek istemesi ve Kongredeki Demokratların buna karşı çıkması sebebiyle ABD federal hükümeti rekor bir süre olan 35 gündür kapalı bulunuyordu.