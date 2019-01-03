Trump'a evanjelik lobi kancası

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haftalarda aldığı Suriye’den çekilme kararı sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı. New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer 2.000 ABD askerinin 4 ay içerisinde bölgeden ayrılacağını duyurdu. 2 hafta öncesinde verilen kararda 30 gün süre veren Trump, son dönemde çekilme sürecinin yavaş olacağını dile getirmişti. Geçen hafta Irak’a giderek açıklamalarda bulunan Trump’ın bölgedeki yetkililere çekilme sürecinin aylar süreceğini dile getirmişti. Ancak Trump’ın bu kararının arkasında her fırsatta Türkiye düşmanlığıyla Beyaz Saray yönetimini manipüle eden İsrail lobisi ve Evanjelikler bulunuyor.

DÜŞMAN İLAN ETTİ

Beyaz Saray üzerinde yoğun bir etkiye sahip Evanjeliklerin liderlerinden William Franklin Graham’ın terör örgütü PKK/PYD’nin hamiliğine soyunarak çekilme sonrası örgütün yanı sıra Hıristiyan nüfusun da hayatının tehlikeye gireceğini, Türkiye’nin operasyonunun engellenmesi gerektiğini açıkladı. Bu konuda PKK’nın bir mektubunu yayımlayan Graham, Türkiye’nin Afrin’de yaptığı gibi Fırat’ıhn doğusuna girmesi halinde ‘müttefikimiz’ dediği Kürt ve İsraillilerin zulüm yaşayacağı iftirasını attı. Provokatif İsrail İçin Hristiyanlar Birliği Başkanı Evanjelik lider John Hagee de Türkiye’yi açık açık düşman ilan ederek “Amerikan varlığı, bölgedeki tüm kötü güçlere karşı bir caydırıcıdır ki bunlar DEAŞ, İran ve Türkiye’dir” dedi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham da önceki gün yaptığı açıklamada "Trump, Kürt müttefikllerimizin korunması ve onlara zarar gelmemesi için Türkiye ile mutlaka anlaşacak” demiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç açıklamaya yoğun tepki göstermişti.

BEYAZ SARAY'DA KUTSANMIŞTI

Trump, başkan seçildikten sonra ülkenin ileri gelen Evanjelik din adamları ve liderlerini Beyaz Saray'da konuk etmiş ve onlar tarafından 'kutsanmıştı'.

İNDİRİLEN BAYRAK ÜSSE GERİ DÖNDÜ

Cerablus ve Münbiç’i ayıran Saçur Çayı'nın üst tarafında Münbiç’e bağlı Dadat beldesinde ABD üssü görüntülendi. Dadat beldesinin batısında yer alan üssün etrafının toprak muhafazayla güçlendirildiği gözlendi. Birkaç gün önce bayrak indirilen üsse tekrar ABD bayrağı asıldığı görüldü. Üsteki bayrak Trump'ın çekilme kararının ardından indirilmişti.

FOX''UN SORUSUNA YUVARLAK YANIT

Amerikan Fox News kanalı yılbaşı gecesi Trump’la kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Suriye'den çekilme konusunda son gelişmeleri soran muhabire Trump, “Suriye’ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi ev getirme zamanı. DEAŞ Suriye’de büyük bir sorundu ve biz DEAŞ’ı büyük oranda temizledik. Suriye’den tamamen çekildiğimizde DEAŞ da tamamen sona erecek. Bölgede askeri üslerimiz var özellikle Irak’ta. DEAŞ’ı büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Bu yine de işin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bu zaman alacak. Birliklerimizi eve geri getirmemiz gerekiyor. Zamanı geldi” dedi.

ESED SİVİLLERİ KAMPTA VURDU

Suriye’de Esed rejiminin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir kampa ve sivil yerleşimlere düzenlediği topçu saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi. Hama’nın kuzey kırsalına bağlı Latamine, Keferzita ve Kifrenbude ilçeleri, Morik beldesi ile İdlib’in güneybatı ve güneydoğu kırsalındaki Bıdama ve Habit beldeleri, Zuayniye, Naciyye ve Has köyleri yoğun topçu ve roket saldırısına maruz kaldı.

(Akşam)