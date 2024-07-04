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Dünya

Trump'a göre Biden başkanlık yarışından çekilecek: Yaşlı ve perişan

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Başkan Joe Biden'ın Kasım'da yapılacak 'yarıştan çekileceğini' ifade etti.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Trump'a göre Biden başkanlık yarışından çekilecek: Yaşlı ve perişan
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Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı. Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki "zayıf performansını" eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı "yaşlı ve perişan" şeklinde niteledi.

'İYİ AMA ZAVALLI'

Trump, Biden'ın seçimden çekileceğini iddia ederek, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi. Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha "iyi bir aday olacağını" savunmasına rağmen "zavallı" olduğunu da söyledi.

BİDEN'A BASKILAR ARTIYOR

ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.

Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

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