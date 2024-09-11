Trump'a göre Harris'le canlı yayın tartışması bugüne kadarki 'en iyi münazara'

Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bunun en iyi münazaram olduğunu düşünüyorum, özellikle de bire karşı üç kişi olduğu için." ifadesini kullandı.

Münazaranın yaptığı en iyi tartışma olduğunu belirten Trump, etkinliğin insanlar tarafından "büyük galibiyet" olarak tanımlandığını savundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.