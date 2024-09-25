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Dünya

Trump'a göre Rusya, Ukrayna savaşını kaybetmeyecek: Hitler'i, Napolyon'u yendiler

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Rusya'nın geçmiş askeri siciline övgüde bulunarak, Moskova'nın Kiev'e karşı savaşı kaybetmeyeceği imasında bulundu.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Trump'a göre Rusya, Ukrayna savaşını kaybetmeyecek: Hitler'i, Napolyon'u yendiler
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Georgia eyaletinde konuşan Trump, Başkan Joe Biden'ın, ABD'nin, kazanana kadar Ukrayna'yı destekleyeceği yönündeki ifadeleriyle alay etti.

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Trump, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler ve Nazileri yenilmesindeki rolünü ve Fransız imparatoru Napolyon Bonapart'ın Rusya topraklarını işgal girişiminde başarısız olduğunu hatırlattı.

"SAVAŞIYORLAR VE BU İÇ AÇICI DEĞİL"

Eski başkan, "Geçen gün birinin bana söylediği gibi, Hitler'i yendiler, Napolyon'u yendiler. Yaptıkları bu. Savaşıyorlar ve bu iç açıcı değil." ifadeleriyle Rusya'nın savaşı kaybetmeyeceğini ima etti.

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ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan "çıkması" gerektiğinin altını çizen Trump, Biden'ın "(Ukrayna) Kazanana kadar (desteğe) devam edeceğiz." ifadelerini sesini alçaltarak mevcut başkanı taklit etti.

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