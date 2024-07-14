Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu.

İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.

BEYAZ SARAY: BİDEN, TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASINDA YAŞADIĞI "OLAY HAKKINDA" BİLGİLENDİRİLDİ



Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.

ABD GİZLİ SERVİSİ: ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP GÜVENDE VE KORUMA ALTINDA



ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında "bir olay gerçekleştiğini" aktaran Guglielmi, "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini verdi.

Guglielmi, "Bu artık Gizli Servis'in yürüttüğü bir soruşturmadır, bilgi olması halinde paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

SÖZCÜSÜ, TRUMP'IN DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU VE YEREL BİR TIBBİ TESİSTE KONTROL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ



ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA ATEŞ EDEN KİŞİ VE OLAY YERİNDE BULUNAN BİR KİŞİ ÖLDÜ



Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü." ifadesini kullandı.

ABD BAŞKANI BİDEN, TRUMP'A YÖNELİK SALDIRIYI KINADI



ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden, "İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim." ifadesini kullandı.

Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.

ABD GÜVENLİK YETKİLİLERİ, TRUMP'A YÖNELİK SALDIRININ SUİKAST GİRİŞİMİ OLARAK SORUŞTURULDUĞUNU BİLDİRDİ



ABD güvenlik yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğunu duyurdu.

AP, bilgiyi ABD güvenlik yetkililerine dayandırdı.

Haberde, Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğu bildirildi.

TRUMP, SALDIRIDA KURŞUNUN SAĞ KULAĞINA İSABET ETTİĞİNİ DUYURDU



Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

BUTLER BÖLGE BAŞSAVCISI GOLDİNGER: "TRUMP'A SALDIRAN KİŞİNİN 'BULUNDUĞU YERE NASIL ULAŞTIĞININ' ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"



Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, bulunduğu noktaya nasıl ulaştığının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Goldinger, saldırıya dair CNN'e konuştu.

Olay yerindeki bir izleyicinin öldüğünü doğrulayabileceğini ve konuya dair kendisine aktarılanlardan daha fazlasını bilmediğini vurgulayan Goldinger, "Durumu ciddi olan ve hastaneye kaldırılan ikinci biri var. Saldırgan hayatını kaybetti." dedi.

Richard Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Miting alanının şu anda "suç mahalli" olduğuna dikkati çeken Goldinger, mitinge katılan pek çok kişinin bulunduğunu ve herkesi oradan çıkarmanın zor olduğunu dile getirdi.

Goldinger, şüpheli saldırganın kimliğine ilişkin, kendisine bilgi verilmediğini sözlerine ekledi.

ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP'A YÖNELİK SALDIRININ SORUŞTURMASINI FBI YÜRÜTECEK



FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.