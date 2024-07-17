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Dünya

Trump'a suikast girişimi sonrası Gizli Servis'in faaliyetleri radara takıldı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Gizli Servisi'nin güvenliği sağlama görevini incelemeye alacağını açıkladı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Trump'a suikast girişimi sonrası Gizli Servis'in faaliyetleri radara takıldı
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump'a suikast girişimine ilişkin bilgi notu paylaştı. Notta ABD Gizli Servisinin suikast girişiminin yapıldığı etkinliğin güvenliğini sağlama sürecinin değerlendirileceği belirtildi.

Değerlendirmenin ne zaman başladığı ya da ne kadar süreceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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