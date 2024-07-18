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Dünya

Trump'a suikast girişimi şüphelisinin evine güvenlik önlemi

Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının evinin çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Trump'a suikast girişimi şüphelisinin evine güvenlik önlemi
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ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen zanlı Thomas Matthew Crooks'un Pensilvanya'nın Bethel Park ilçesinde bulunan evinin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Crooks'un bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği konusunda belirsizlik devam ediyor.

ŞU ANA KADAR "ANLAMLI HİÇ BİR İPUCU" BULUNAMADI

Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP'ye bilgi veren yetkililer, Crooks'un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bırakmadığına dikkati çekti.

Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulamadıklarını ifade etti.

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