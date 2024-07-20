ABD'de başkan adayı ve eski Başbakan Donald Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. ABD medyasının konuyla ilgili emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump'a suikast girişiminden bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce miting alanında bir insansız hava aracı (İHA) uçurarak bölgeyi görüntüledi.
İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, saldırının ardından Gizli Servis'in olayı ele alış biçimine yönelik üç soruşturma başlattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Kongre'de soruşturma yapılacağına dair söz verdi.
Trump suikast girişiminde kulağından vurulurken, saldırı düzenleyen Crooks ise Gizli Servis tarafından öldürülmüştü.