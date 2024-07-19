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Dünya

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın babası polisi aramış: Oğlum kayıp

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un babasının, 'oğlunun hareketlerinden endişe duyduğu' gerekçesiyle polisi aradığı öne sürüldü.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın babası polisi aramış: Oğlum kayıp
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BBC'nin haberine göre, suikast girişimi zanlısı Crooks'un babası, oğlunun haber vermeden ortadan kaybolduğu ve eşiyle birlikte çocukları için endişe duydukları gerekçesiyle polisi aradı. Aramanın tam olarak hangi tarihte yapıldığı ve içeriğinin ne olduğunun bilinmediği iddia edildi. Baba Crooks'un güvenlik güçleriyle oğullarının suikast girişimi öncesi görüştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

FBI İLE İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Bu arada, Crooks'un ebeveynlerinin soruşturmada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği yaptıkları bilgisi paylaşıldı. Daha önce ulaşılan bilgilerde de zanlı Crooks'un telefonunda Trump ve ABD Başkanı Joe Biden'in resimlerinin bulunduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişi" konusunda aramalar yaptığı ifade edilmişti.

Crooks'un ayrıca Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çantayla meydanda dolaştığı, elindeki telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği de belirtilmişti.

OLAY

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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