İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,849
  • EURO
    35,6951
  • ALTIN
    2566.85
  • BIST100
    11009.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'a suikast girişiminde önemli gelişme! Polis-Gizli Servisin saldırgana göz yumduğu belirlendi
Dünya

Trump'a suikast girişiminde önemli gelişme! Polis-Gizli Servisin saldırgana göz yumduğu belirlendi

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi öncesinde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un fark edildiğine ilişkin Gizli Servis yetkilileri ve polis arasında geçen diyaloğun görüntüsü ortaya çıktı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Trump'a suikast girişiminde önemli gelişme! Polis-Gizli Servisin saldırgana göz yumduğu belirlendi
ABONE OL

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, 17 Temmuz'da Senato üyelerine verdiği kapalı brifingin sızıntılarında, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saat önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği, güvenlik birimleri arasında fotoğrafının paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, X sosyal medya platformundan, Beaver Bölgesi Acil Servis Ünitesi tarafından edinilen konuya ilişkin vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

YETKİLİLERİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Videoda, Crooks'un etkisiz hale getirildiği bina çatısında, cesedin başında duran yerel polis ve gizli servis mensubu olduğu düşünülen yetkilinin diyalogları yer alıyor.

Görüntüde, bir yerel polis, elindeki cep telefonu ekranını karşısındaki Gizli Servis mensubuna çevirerek, Crooks'un suikast girişimi öncesinde miting alanını korumakla görevli keskin nişancı tarafından çekilen fotoğraflarını gösteriyor.

GİZLİ SERVİSİN DURUMDAN HABERİ VARDI

Gizli Servis mensubu ise fotoğrafların çekildiği noktayı da işaret eden polise, fotoğraflardan ve durumdan haberi olduğunu belirtiyor.

Daha sonra Gizli Servis mensubu, saldırı öncesi kendilerine fotoğrafı gelen kişinin yerde cesedi bulunan Crooks olduğunu doğruluyor.

Polis de bunun üzerine, keskin nişancının önceden fotoğrafını çektiği Crooks'un izini daha sonra kaybettiğini söylüyor.

SUİKAST GİRİŞİMİ İSTİFA GETİRDİ

Eski ABD Başkanı Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün istifa etmişti.

Cheatle, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası güvenlik açığı olduğu ve vakitlice hareket etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.