Trump'a suikast girişiminin ardından Rusya'dan ABD'ye dikkat çeken gönderme

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürüyor. Dünyanın dört bir yanında liderler saldırıyı kınayan açıklamalar yayımlarken, Rusya savaşta olduğu Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'ye iğneleyici bir gönderme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, yaşanan silahlı saldırının ardından ABD'nin "nefreti kışkırtma" politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara değinen Zaharova, bu fonların saldırıları körüklemek için kullanıldığını iddia etti. Zaharova, "Belki de bu parayı Amerikan polisini ve ABD'de de kanun ile düzeni sağlaması gereken diğer hizmetleri finanse etmek için kullanmak daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

"FRANSA, ABD HALKININ ŞOKUNU VE ÖFKESİNİ PAYLAŞMAKTADIR"



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci öldü, çok sayıda yaralı var. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, ABD halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise mesajında Trump'a hızlı iyileşmesi için iyi dileklerini gönderdiğini belirtti. Meloni, ABD'deki seçim sürecinin önümüzdeki birkaç ayında diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete üstün geleceğini umduğunu sözlerine ekledi.

"ABD'NİN BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNDEN EMİNİM"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Trump'a düzenlenen saldırının kınanması gereken korkunç bir suç olduğunu vurgulayarak, "Demokrasinin karşı karşıya olduğu ciddi küresel zorlukları göstermektedir. Şiddet her ne şekilde olursa olsun, hiçbir yerde asla üstün gelmemelidir. ABD'nin bu zorluğun üstesinden geleceğinden eminim. Sayın Trump'a acil şifalar ve saldırıdan etkilenen herkese güç diliyorum. Her kötü niyet başarısız olsun. Ve güvenliği yeniden tesis edebilecek herkes bunu gerçekten yapsın" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından derin bir şok yaşadığını aktaran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Donald Trump'a acil şifalar diliyor ve masum kurbanın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Siyasi şiddetin demokrasilerde yeri yoktur" açıklamasını yaptı.

ABD'nin 43. Devlet Başkanı George Bush ise yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın hayatına kasteden korkakça saldırının ardından güvende olduğu için minnettarız. Gizli Servis'in çalışanlarını da hızlı müdahalelerinden ötürü takdir ediyoruz" dedi.