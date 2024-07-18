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Dünya

Trump'a suikast girişimiyle ilgili yeni iddia! Meğer saatler önce tespit etmişler

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un ateş açmadan bir saatten fazla bir süre önce kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli olarak tespit edildiği öne sürüldü.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
Trump'a suikast girişimiyle ilgili yeni iddia! Meğer saatler önce tespit etmişler
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Wyoming'in Cumhuriyetçi Senatörü John Barrasso, FBI ve ABD Gizli Servisi'nin Senatörlere verdiği brifing sonrası Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Barrasso, Crooks'un saldırıyı gerçekleştirmeden bir saatten fazla zaman öncesi güvenlik ekipleri tarafından "yanında sırt çantası ve telemetre taşıması" nedeniyle "şüpheli bir karakter olarak tanımlandığını" söyledi.

"Yani ondan sonra o saat boyunca bireyi gözden kaçırmamanız gerektiğini düşünmelisiniz" diyen Barrasso, güvenlik personelinin bu tür şüpheli kişileri takip etmesi gerektiğini ancak böyle bir şeyin olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını belirtti.

Barrasso, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifasını isteyerek, "Amerikan halkının bu konuda kendini rahat hissetmemesi gerekiyor. Bu, Gizli Servis adına tam bir başarısızlıktır. En üst kademenin değiştirilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Aynı brifingi alan Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Gizli Servis ve FBI ile bir brifinge katıldım. Gizli Servis'in, Trump sahneye çıkmadan önce bir tehditten haberdar olduğunu öğrendiğimde dehşete düştüm." ifadelerine yer verdi.

Blackburn da Gizli Servis Direktörü'ne istifa çağrısında bulunarak, "Direktör Cheatle'ın liderliğine güvenmiyorum ve görevinden ayrılmasının ulusumuzun çıkarına olacağına inanıyorum." diye yazdı.

- TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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