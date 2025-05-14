Trump'a veto: İki ülke tarafından ele alınmalı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, basına yaptığı açıklamada, Trump'ın Keşmir konusu için Hindistan ve Pakistan'la çalışacaklarına yönelik ifadelerini değerlendirdi.

Jaiswal, "Cammu ve Keşmir'le ilgili meselelerin Hindistan ve Pakistan tarafından iki taraflı olarak ele alınması gerektiği yönünde uzun süredir devam eden ulusal bir tutumumuz var." ifadesini kullandı.

Keşmir sorununa ilişkin tutumlarında bir değişiklik olmadığını aktaran Jaiswal, asıl konunun, Pakistan tarafından yasa dışı olarak işgal edilen Hindistan topraklarının boşaltılması olduğunu savundu.

Öte yandan Hindistan, Yeni Delhi'de bulunan Pakistan Yüksek Komiserliğindeki görevli bir diplomatı "resmi statüsüyle uyuşmayan faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etti.

Buna karşılık Pakistan da İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komiserliğinde görev yapan bir diplomatı "ayrıcalıklı statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etti.

Trump, 11 Mayıs'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını" belirtmişti.

- HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.