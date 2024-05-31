İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2654
  • EURO
    35,0126
  • ALTIN
    2429.57
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'a yönelik ‘sus payı' davası: Hüküm giyen ilk eski başkan oldu
Dünya

Trump'a yönelik ‘sus payı' davası: Hüküm giyen ilk eski başkan oldu

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, 'sus payı' davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump, 'Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan' olarak kayıtlara geçmişti. ABD tarihinde ise hüküm giyen ilk eski başkan oldu. Trump ne ceza alacak? Detaylar haberimizde...

AA 31 Mayıs 2024 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Trump'a yönelik ‘sus payı' davası: Hüküm giyen ilk eski başkan oldu
ABONE OL

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

HÜKÜM GİYEN İLK ABD BAŞKANI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film yıldız Stormy Daniels'a yaptığı "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı davada karar çıktı. Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

TRUMP NE CEZA ALACAK?

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

"TRUMP'UN HAPSE GİRMESİ MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR"

Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Trump hapis cezasına ilişkin "Karar netleştiğinde ve karara itiraza ilişkin tüm yargı yolları tükendiğinde Trump'ın hapse girmesi mümkün görünüyor." dedi.

Atalay ayrıca, "Trump için en fazla 4 yıl hapis isteniyor. Trump'ın başka davaları da var. 4 yıl ceza alıp almayacağı 11 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.

KARAR SONRASI TRUMP'TAN İLK SÖZLER

Trump: Gerçek karar, seçmenler tarafından 5 Kasım'daki seçimde verilecek.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.