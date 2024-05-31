Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

HÜKÜM GİYEN İLK ABD BAŞKANI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film yıldız Stormy Daniels'a yaptığı "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı davada karar çıktı. Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

TRUMP NE CEZA ALACAK?

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

#SONDAKİKA "TRUMP'IN HAPSE GİRMESİ MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR"



Donald Trump, "Sus Payı" davasında suçlu bulundu. Peki, bundan sonra ne olacak? Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay): Karar netleştiğinde ve karara itiraza ilişkin tüm yargı yolları tükendiğinde... pic.twitter.com/RtafMwrU2c — 24 TV (@yirmidorttv) May 30, 2024

"TRUMP'UN HAPSE GİRMESİ MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR"

Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Trump hapis cezasına ilişkin "Karar netleştiğinde ve karara itiraza ilişkin tüm yargı yolları tükendiğinde Trump'ın hapse girmesi mümkün görünüyor." dedi.

Atalay ayrıca, "Trump için en fazla 4 yıl hapis isteniyor. Trump'ın başka davaları da var. 4 yıl ceza alıp almayacağı 11 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İÇİN 4 YIL HAPİS İSTENİYOR"#SONDAKİKA Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay): Trump için en fazla 4 yıl hapis isteniyor. Trump'ın başka davaları da var. 4 yıl ceza alıp almayacağı 11 Temmuz'da açıklanacak. pic.twitter.com/vt95hENa1C — 24 TV (@yirmidorttv) May 30, 2024

KARAR SONRASI TRUMP'TAN İLK SÖZLER

Trump: Gerçek karar, seçmenler tarafından 5 Kasım'daki seçimde verilecek.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI



ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.