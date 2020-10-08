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Dünya

Trump'dan Afganistan açıklaması: Askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

ABD Başkanı Trump, 'Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı.' açıklamasında bulundu.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 07:35 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 07:35
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ABD Başkanı Donald Trump, 25 Aralık'taki Noel'e kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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