Trump'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 14 Aralık 2018'de yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye'den "tam ve hızlı" bir şekilde çekileceğini açıklayan Başkan Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'den yavaşça çekiliyoruz." dedi.

Trump'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada "Başkan olduğumda, DEAŞ bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye'de yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da DEAŞ kalıntıları ile savaşıyor." ifadelerini kullandı.