Trump'ı kızdıracak karar! Karar uzun süreli durduruldu

ABD basınındaki haberlere göre, Trump'ın 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik desteği kesen kararnamesine ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Maryland Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Brendan Hurson, daha önce geçici olarak durdurduğu Trump'ın kararnamesinin, ülke genelinde uzun süreli durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı aldığını açıkladı.

Hurson'ın tedbir kararının, davanın esasına karar verilene kadar sürmesi bekleniyor.

Federal Yargıç Hurson, şubatta Trump'ın bu kararnamesini 14 günlüğüne durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifade edilmişti.

"Çocuk" teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durdurulmuştu.