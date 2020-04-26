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Dünya

''Trump'ı öldüreceğim'' diyen kişiye 18 ay hapis cezası

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Mickael Gedlu (36), sosyal medyada Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit etti. Gedlu, tehditleri nedeniyle çıkarıldığı mahkemede 18 ay hapis cezası aldı.

DHA26 Nisan 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:29
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Texas eyaletinin Dallas kentinde yaşayan Gedlu, Aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu öldürmeye çalışmadan önce Trump'ın Dallas'ı ziyaret etmesini bekliyorum" dedi. Mahkemeye çıkarılan Gedlu, söz konusu ifadeyi kullandığını itiraf etti ve geçtiğimiz Cuma günü 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2018 YILINDA TRUMP’I BEKLERKEN GÖRÜLDÜ

ABD medyası, 31 Mayıs 2018’de, Gedlu’nun Başkan Trump’ın bir bağış toplama etkinliği için geldiği Dallas Adolphus Oteli’nin karşı sokağında görüldüğünü duyurdu. Polisler, elinde "Trump’ı öldür" yazılı pankart tutan Gedlu’yu fark edince gözaltına aldı. Öte yandan, Gedlu’nun gözaltına alındığı sırada "Başkanı öldürün" diye bağırdığı ifade edildi.

Gedlu’ya ilişkin soruşturmanın ise Dallas Polisi ve ABD Gizli Servisinin ortak çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

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