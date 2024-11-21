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  • Trump'ın Adalet Bakanı adayı Gaetz hakkındaki ''cinsel istismar'' raporuna Cumhuriyetçi engeli
Dünya

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Gaetz hakkındaki ''cinsel istismar'' raporuna Cumhuriyetçi engeli

Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Matt Gaetz'in 'cinsel istismar' iddialarına ilişkin raporun açıklanmasını reddetti.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Gaetz hakkındaki ''cinsel istismar'' raporuna Cumhuriyetçi engeli
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Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi Susan Wild, komitenin raporun paylaşılmamasıyla ilgili fikir birliğinde olduğu iddialarını reddetti.

Wild, 10 üyeli komitenin beş Cumhuriyetçi üyesinin Gaetz'in "cinsel istismar" iddialarına ilişkin raporunun yayınlanmasına karşı oy kullanması nedeniyle açıklanamadığını söyledi.

Demokrat üye Wild, komitenin 5 Aralık'ta yeniden toplanarak raporla ilgili görüşmelerini sürdüreceği bilgisini paylaştı.

Yaşanan çıkmazın ardından Demokratlar raporun yayınlanması için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını isteyeceklerini açıklarken, Demokrat Temsilci Sean Casten oylamayı zorlamak için önerge sunmaya çalışacağını açıkladı.

Casten, "Matt Gaetz hakkındaki iddialar ciddidir, inandırıcıdır. Temsilciler Meclisi Etik Komitesi yıllarca bu konunun özüne inmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttü." dedi.

- GAETZ, ALEYHİNDEKİ İDDİALAR

Trump'ın adayı Gaetz'in "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti.

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