Trump'ın adayı Kavanaugh Senato Komitesi'nde ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkesinde konuşulmaya devam ediyor.



Üç kadın Brett Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçluyor. Suçlamalardan ilk psikoloji profesörü olan Christine Blasey Ford tarafından yöneltildi.



Ford 1982'de 15 yaşındayken, 17 yaşında olan Kavanaugh'un bir partide kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ediyor. Ford odadan kaçarak kurtulduğunu söylüyor.



Kavahaugh'a Yale Üniversitesi'nden bir sınıf arkadaşı da benzer suçlama yöneltti. Deborah Ramirez 1980'lı yıllarda alkollüyken Kavanaugh'un önünde soyunduğunu savundu.



Julie Swetnick isimli bir başka kadın da yine aynı yıllarda Brett Kavanaugh'ı alkollüyken kadınlara uygunsuz davranmakla itham etti.



Tüm bu suçlamalar yüksek mahkeme üyeliğine aday gösterilen yargıç Kavanaugh'u çok zor durumda bıraktı. Yargıç Kavanaugh'a ilk suçlamayı yönelten Christine Blasey Ford Senato Yargı Komitesi'nde ifade verecek. Ardından komitede Kavanaugh dinlenecek.



Hem Cumhuriyetçiler hem Başkan Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Kavanaugh'un arkasında duruyor.



Demokratlarsa yargıçın adaylığını engellemekte kararlı görünüyor. Bunda başarılı olurlarsa Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliğinin kasımdaki ara seçimler sonrasına kalabileceği konuşuluyor.



Demokratların ara seçimde Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi halinde Kavanaugh'un üyeliğinin tamamen riske gireceğine dikkat çekiliyor. Bu durumda Cumhuriyetçiler ve Trump'ın çok zor durumda kalacağı yorumları yapılıyor.



Kavanaugh skandalı nedeniyle Cumhuriyetçilerin kadın seçmenlerden aldığı desteğin azalabileceği de konuşuluyor.

(NTV)