İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6076
  • EURO
    51,4962
  • ALTIN
    6673.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın ''Allah'a şükür'' sözlerine tepki! Kongre'ye şikayet edildi
Trump'ın ''Allah'a şükür'' sözlerine tepki! Kongre'ye şikayet edildi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı tehdit ettiği bir sosyal medya paylaşımında kullandığı 'Allah'a şükür' ifadesini eleştirerek, alaycı bir tutum içerdiği gerekçesiyle Kongre'ye şikayette bulundu.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 06:58
ABONE OL

CAIR tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın, söz konusu ifadesi nedeniyle Kongre'ye şikayet edildiği belirtilirken, ayrıca İran'a yönelik saldırıların durdurulması istendi.

ABD'deki Müslümanların çatı örgütlerinden CAIR, Trump'ın "İslam dinini alaya alan ve İran'ın sivil altyapısını hedef alan" açıklamalarının ardından, Kongre'yi yeniden toplanmaya ve İran'a yönelik savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye çağırdı.

CAIR'ın açıklamasında, "Başkan Trump'ın İslam'la alaycı bir şekilde dalga geçmesi ve İran'daki sivil altyapıya saldırma tehditleri, pervasız, tehlikeli ve insan hayatına kayıtsızlık ile dini inançlara saygısızlık gösteren bir zihniyetin göstergesidir." denildi.

Trump'ın söz konusu ifadesinin, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde Müslümanları diğer insanlardan daha düşük gören İslam karşıtı "uzun süreli bir söylem ve politika zincirinin" sonucu olduğu kaydedilerek, ABD Kongresi'nin göreve çağrıldığı açıklamada, "Şiddet tehditleri bağlamında 'Allah'a şükür' ifadesinin gelişigüzel kullanımı, dini dili silah olarak kullanma ve aynı zamanda İslam'ı ve takipçilerini aşağılama konusunda rahatsız edici bir istekliliği yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulundu, aksi takdirde İran'ın ağır sonuçlarla karşılaşacağını savundu.

Trump, paylaşımında ayrıca "Allah'a şükür" ifadesini kullandı.

CAIR geçen hafta da Trump'ın İran'ı "taş devrine geri döndürmek" için bombalama tehdidinin "Müslüman karşıtı, ırkçı ve insanlık dışı" olduğuna dair açıklamada bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! İki kadını darp edip elini kolunu sallayarak gitti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.