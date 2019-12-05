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Trump'ın azledilmesi için resmi suçlama taslakları hazırlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için suçlama maddeleri taslağını hazırlama talimatı verdiğini söyledi.

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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adli Komite Başkanı Jerrold Nadler'i, Başkan Trump'a karşı olan itiraz maddelerini hazırlamaya çağırdı.
 
ABC News'in haberine göre Pelosi, "Kurucularımıza bağlılık ve Amerika sevgisiyle dolu bir yürekle bunu talep ediyorum. Demokrasimiz tehlikede. Başkan Trump bize harekete geçmekten başka bir seçenek bırakmadı. Başkan'ın eylemleri yasaları ciddi şekilde ihlal etti. Amerika'da kimse yasaların üstünde değil" dedi.

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