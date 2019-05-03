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Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayının ismi onay için Senato'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir boş bulunan Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliğine getirmek istediği Kelly Knight Craft'ın ismi onay için Senato'ya gönderildi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Kanada Büyükelçisi görevinde iken BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Craft'ın isminin onay için Senato'ya gönderildiği bildirildi.

Trump, daha önce bu görevi yürüten Nikki Haley'nin geçen yıl sürpriz istifasının ardından eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstermişti.

Nauert, uygun çalışma vizesi olmayan bir dadı çalıştırdığı iddialarının basına yansımasının ardından, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmiş ve Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden de istifa etmişti.

Trump, bunun üzerine şubat ayında BM Daimi Temsilciliğine Kelly Knight Craft'ı aday göstermişti.

Nikki Haley'nin istifasının ardından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin 4 aydır boş olması, Trump'ın sık sık eleştirdiği BM'yi ve çok uluslu uluslararası sistemi önemsemediği şeklinde yorumlanıyor.

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